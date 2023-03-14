В Госдуму внесен проект заявления о признании геноцидом действий Германии и ее союзников во время ВОВ

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение депутатов проект заявления о признании геноцидом действий Германии и ее союзников в отношении жителей СССР во время Великой Отечественной войны. Текст опубликован 14 марта в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В документе говорится о том, что Дума "считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов властями Германии, ее вооруженными силами, включая войска СС, их пособниками". Под последними понимаются подразделения, набранные в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и других государствах, а также отдельные добровольцы из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии и "предатели из числа жителей оккупированных территорий, присягнувшими на верность гитлеровскому режиму".

Авторы текста ссылаются на решения о признании геноцидом действий немецких войск и их союзников, вынесенные судами в Петербурге, Ленобласти, Крыму, Ставропольском крае и иных регионах в последние годы. "Эти судебные решения являются логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и решений последующих судебных процессов над нацистскими преступниками и их пособниками", — отмечают депутаты, именуя такие решения "недвусмысленными предупреждениями политическим реваншистам, которым уроки прошлого не пошли на пользу".

Заявление также содержит обращение к событиям современности. Его авторы возлагают ответственность "за дальнейшее ухудшение военно-политической обстановки в зоне конфликта [в Донбассе. — прим. ЗАКС.Ру] и на Евразийском континенте в целом" не только на власти Украины, но и на страны, поддерживающие официальный Киев.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственности за дискредитацию всех участников СВО, включая добровольцев.