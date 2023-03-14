Депутаты Петербурга намерены изменить городские законы о выборах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок и Всеволод Беликов подготовили законопроект об изменении городских законов о выборах и избирательной системе. В частности, парламентарии хотят отредактировать документы о территориальных избирательных комиссиях, о Санкт-Петербургской избирательной комиссии, о выборах губернатора, о муниципальных выборах и о выборах депутатов ЗакСа. Правки подготовлены из-за изменения федерального законодательства, уточнили в материалах к законопроекту Четырбок и Беликов.

Часть предложенных норм исключает из петербургских законов понятие "избирательная комиссия муниципального образования", которые ранее ликвидировали во федзакону. Их полномочия в проекте закона приписывают другим избирательным комиссиям.

В закон о муниципальных выборах предлагается добавить пункт о том, что избирательный участок можно организовать с числом избирателей больше трех тысяч. Это возможно при согласовании с Санкт-Петербургской избирательной комиссией и Центризбиркомом, уточняется в документе.

В законе о выборах губернатора Петербурга депутаты предложили изменить несколько пунктов. В новой редакции одного из них нет упоминания, что глава города избирается на срок в 5 лет и не может занимать должность более двух сроков подряд. Ранее в федеральном законе о публичной власти в регионах прописали, что главы субъектов могут избираться на срок в 5 лет, а количество переизбраний не ограничено. В том же ФЗ установлено, что губернатор, которого президент снял с должности, не может руководить каким-либо регионом России в течение пяти лет. Это упоминание депутаты Петербурга предложили добавить и в городской закон.

Также в законопроекте прописывается, что избираться губернатором Петербурга не может человек, который меньше 5 лет назад осужден за экстремизм или был причастен к работе организации, ликвидированной по суду из-за экстремизма или терроризма.

В законе о выборах губернатора Петербурга добавляется возможность проведения многодневного голосования - не более трех дней. Такое решение может быть принято не позже 10 дней после официального назначения голосования. При многодневном голосовании его можно проводить и вне помещений, сказано в проекте закона. Ранее ЗакС принял аналогичные поправки в закон о собственных выборах.

Четырбок и Беликов также решили добавить в городские законы пункты о том, что при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации голосование можно отложить. Решение принимает - Центральная избирательная комиссия, уточняется в документе.

По законопроекту предлагается прописать в документах, что о статусе иностранного агента у кандидата должно быть упомянуто на агитации, в подписных листах и других бумагах. Также петербургские законы редактируются из-за изменения в федеральных норм о наблюдателях на выборах и членах комиссий с правом совещательного голоса.

София Саттарова