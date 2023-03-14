Суд перенес рассмотрение дела Горинова, не найдя его кассационную жалобу

Второй кассационный суд общей юрисдикции 14 марта снял с рассмотрения жалобу на приговор бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, сообщило 14 марта РИА "Новости". Причиной стало то, что в материалах дела не нашлось кассационной жалобы самого заключенного.

"Кассационная жалоба снята с рассмотрения. В ходе судебного заседания выяснилось, что Горинов также подал кассационную жалобу, но суд пока ее не получил. В этой связи было принято такое решение", — сообщили информагентству в суде.

Как отметил Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!", экс-мундеп отправил жалобу из ИК-2 Покрова еще 9 декабря. "Но сторона защиты кассационную жалобу Горинова не видела и с ней не ознакомилась", — отметили сторонники политика.

Горинов был осужден летом 2022 года на семь лет лишения свободы по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ), позже Мосгорсуд снизил ему срок на один месяц. В середине февраля ООН призвала освободить его из колонии. На прошлой неделе адвокат Горинова пригласила посетить судебное заседание по его делу уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"