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Новости 19:06

Суд перенес рассмотрение дела Горинова, не найдя его кассационную жалобу

фото ЗакС политика Суд перенес рассмотрение дела Горинова, не найдя его кассационную жалобу

Второй кассационный суд общей юрисдикции 14 марта снял с рассмотрения жалобу на приговор бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, сообщило 14 марта РИА "Новости". Причиной стало то, что в материалах дела не нашлось кассационной жалобы самого заключенного.

"Кассационная жалоба снята с рассмотрения. В ходе судебного заседания выяснилось, что Горинов также подал кассационную жалобу, но суд пока ее не получил. В этой связи было принято такое решение", — сообщили информагентству в суде.

Как отметил Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!", экс-мундеп отправил жалобу из ИК-2 Покрова еще 9 декабря. "Но сторона защиты кассационную жалобу Горинова не видела и с ней не ознакомилась", — отметили сторонники политика.

Горинов был осужден летом 2022 года на семь лет лишения свободы по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ), позже Мосгорсуд снизил ему срок на один месяц. В середине февраля ООН призвала освободить его из колонии. На прошлой неделе адвокат Горинова пригласила посетить судебное заседание по его делу уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"


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