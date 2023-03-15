Николай Бондаренко посетил в Москве торжества по случаю 75-летия независимости Мьянмы

Заместитель спикера Заксобрания Петербурга Николай Бондаренко побывал в Москве на мероприятиях по случаю 75-летия независимости Мьянмы, информирует пресс-служба парламента. Торжества организовали в посольстве республики, расположенном на Большой Никитской улице.

"Сегодня у нас есть прекрасный повод по-новому взглянуть на богатый потенциал сотрудничества во всех возможных областях, определить пути расширения нашего партнёрства", - произнёс на встрече Бондаренко.

Парламентарий подчеркнул важность, которую играет Петербург в развитии двусторонних отношений. В город систематически приезжают делегаты из Мьянмы, которых всегда тепло встречают.

Наконец, Бондаренко напомнил, что с республикой тесно взаимодействует петербургский Морской технический университет (бывший Ленинградский кораблестроительный институт). За всю историю отношений в вузе защитились 20 кандидатов наук из Мьянмы.