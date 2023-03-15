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Новости 12:56

ОСК переоценит стоимость объектов Кронштадтского морского завода перед их продажей

фото ЗакС политика ОСК переоценит стоимость объектов Кронштадтского морского завода перед их продажей

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) намерена провести торги и пустить с молотка имущество АО "Кронштадтский морской завод": перед этим компания переоценит объекты после актуализации рыночной стоимости, уведомила "Деловой Петербург" директор департамента имущественных прав ОСК Ирина Бабюк.

"Объекты не используются в производственной деятельности АО "КМЗ" с 2015 г., в том числе в рамках реализации государственного оборонного заказа", — известила Бабюк. Ранее объекты выставляли на торги при стартовых ценах в 110,2 млн рублей и 77,5 млн рублей.

Обозначенные в лоте территории относятся к зоне, где разрешено строительство производственно-складских объектов, а также объектов общественно-деловой застройки.


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