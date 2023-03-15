Песков назвал "обычной практикой" вручение повесток для уточнения данных

Вручение военкоматами повесток гражданам связано с необходимостью уточнения имеющихся данных, заявил 15 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об обычной практике, а вопрос объявления новой мобилизации в Кремле не обсуждается.

"Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа", — передает слова Пескова "Интерфакс". Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать известия о рассылке повесток гражданам в ряде регионов. В частности, накануне о начале раздачи повесток известило правительство Воронежской области, в среду рассылку анонсировало правительство Липецкой области в своем Telegram-канале.

В целом же в Кремле не ведется обсуждение вопроса объявления новой мобилизации, отметил Песков. "На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется", — поведал он. Накануне вечером ему уже пришлось выступать с аналогичным заявлением.

Двумя днями ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о повышении призывного возраста. Соавтор документа депутат Андрей Картаполов заявил, что норма должна будет вступить в силу с начала 2024 года.