Виталий Лазуткин возглавил комитет по строительству Ленобласти

У комитета по строительству Ленинградской области появился новый председатель, рассказал вечером 15 марта глава региона Александр Дрозденко. На место уволенного полтора месяца назад руководителя со следующей недели придет Виталий Лазуткин.

"Виталий Лазуткин назначен председателем комитета по строительству с 20 марта", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил имеющийся за плечами нового главы комитета "реальный опыт работы на стройке", в том числе на сложных объектах и в условиях стрессовых ситуаций. В качестве задач Лазуткина на новом месте он указал проведение аудита управленческого аппарата и формирование профессиональной команды. Также чиновник должен будет "строить в срок, с высоким качеством и без удорожания" объекты, возводимые в рамках нацпроектов и адресной инвестиционной программы.

Ранее Лазуткин занимал пост гендиректора компании "Инжтрансстрой-СПб", которая занималась строительством стадиона на Крестовском острове.

Прежний глава комстроя Ленобласти Константин Панратьев ушел в отставку в начале февраля. Незадолго до этого стало известно о задержании его заместителя по делу о коррупции. Спустя две недели губернатор Дрозденко объявил, что распорядился организовать "ознакомительные экскурсии" для чиновников в учреждения ФСИН.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко