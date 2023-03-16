Шишкина объяснила, почему не вошла в бюро СЗРП в Петербурге

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга, теперь бывший руководитель городского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина рассказала ЗАКС.Ру, почему не вошла в новый состав петербургского бюро.

- Сразу могу сказать, сама взяла отвод. Окончательно и принципиально в бюро и совет я не вхожу. [Лидер партии Миронов]Сергей Михайлович не зря ведь на "Фонтанке" сказал, что те, кто не разделяет мнения партии, не могут занимать никаких постов. Я считаю, что нужно быть честным, я тот человек, который этих взглядов не разделяет. Занимать посты должны те, кто разделяют. Я не привыкла врать, лукавить, - сказала Шишкина.

Шишкина возглавляла городскую ячейку с 2017 года. В феврале 2023 года она объявила, что покинет пост председателя регионального отделения. Также она заявляла, что не сходится во мнении с председателем СРЗП Сергеем Мироновым относительно партийной поддержки ЧВК "Вагнер". Новым председателем совета петербургских эсеров 16 марта избрали племянницу Миронова Надежда Тихонова.

Константин Леньков