Минюст обратился в суд с иском о ликвидации центра "Сова"*

Министерство юстиции РФ подало в Мосгорсуд иск о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова"*, о чём рассказывается в Telegram-канале организации.

Поводом для подачи искового заявления стали результаты внеплановой проверки центра. Ключевым и единственным нарушением Минюст счёл мероприятия, проводимые "Совой"* вне региона регистрации (Москвы), а также непосредственное участие в них. Всего ведомство насчитало 24 события за последние три года.

"Мы видим, что претензия в нарушении территориальности применяется сугубо избирательно. Как, впрочем, и многие другие нормы. Но я все равно не могу признать допустимым настолько абсурдный буквализм в понимании нормы закона о территориальных ограничениях для общественных организаций", — представил свою позицию по вопросу директор "Совы"* Александр Верховский в беседе с "Медиазоной"**.

Поводом для начала проверки послужило обращение прокуратуры Москвы. Соответствующее распоряжение Минюст издал в ноябре прошлого года. Примечательно, но за несколько месяцев до ревизии в провластных Telegram-каналах и на российском ТВ выходили материалы с критикой "Совы"*: якобы центр стремится "оказать влияние на внутреннюю повестку в России".

*Минюст внёс "Сову" в единый реестр иноагентов

**"Минюст внёс Медиазону" в единый реестр иноагентов