В комблаге рассказали о круглосуточной борьбе с талыми водами

В марте ключевыми задачами петербургских дорожных предприятий является вывоз оставшегося снега и прочистка ливнёвок, известили в пресс-службе комитета по благоустройству. Главное сейчас — своевременно убирать все места скопления воды.

В течение всей прошлой недели 51 аварийная бригада проверяла состояние элементов уличной системы водоотведения. Как итог, дорожники прочистили свыше 7,5 тысяч патрубков.

"Чтобы максимально быстро обеспечить уход талых вод с поверхности проезжей части и тротуаров, важно освободить от снега и льда лотковую зону и получить доступ к патрубкам. Где-то большое количество припаркованных машин этому препятствует днем, где-то ночью, — спецтехника работает круглосуточно", - отчитались в комблаге.

Параллельно с этим продолжается вывоз накопившегося на улицах снега. В течение прошлой недели в специальные пункты утилизации доставили свыше 120 тысяч кубометров осадков.

В понедельник, 20 марта, городские улицы убирают 710 машин дорожных предприятий и 1033 дворника. В парках и скверах трудятся 928 специалистов, которым помогают 253 трактора.