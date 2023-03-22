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Новости 10:31

Петербургский "Пассажиравтотранс" намерен потратить более 3 млрд рублей на покупку особо больших автобусов

фото ЗакС политика Петербургский "Пассажиравтотранс" намерен потратить более 3 млрд рублей на покупку особо больших автобусов

ГУП "Пассажиравтотранс" Петербурга разместил на портале госзакупок два тендера на приобретение особо больших автобусов. Совокупная стоимость подрядов - 3,4 млрд рублей. Внимание на это обратила "Фонтанка".

Информация на госзакупках появилась накануне, 21 марта. В первом конкурсе речь идёт о покупке 88 двухсекционных дизельных автобусов большего класса вместимости не менее 155 пассажиров. Стоимость закупки - 2,6 млрд рублей. 54 автобуса будущий подрядчик должен доставить до конца октября 2023 года, а ещё 34 - до января 2024-го.

Во втором аукционе говорится о поставке 26 особо больших автобусов за 774 млн рублей. Привезти в Северную столицу их следует до конца февраля 2024 года.


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