Депутаты Государственной думы единогласно одобрили принятие заявления о признании геноцидом действий Германии и ее союзников во время Великой Отечественной войны, проинформировала 22 марта пресс-служба нижней палаты парламента. Документ внес думский комитет по международным делам неделей ранее.

В документе говорится, что Госдума считает "принципиально важным" дать судебно-правовую оценку действий властей и армии Германии и ее пособников из ряда европейских стран, а также коллаборационистов из числа жителей оккупированных территорий СССР. Авторы ссылаются на решения ряда судов в регионах, в том числе Петербурга и Ленобласти, которые "однозначно квалифицируют преступные деяния гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, — народов Советского Союза".

Кроме того, авторы заявления возлагают ответственность за "дальнейшее ухудшение военно-политической обстановки" в зоне СВО не только на "марионеточный киевский режим", но и на страны Запада.