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Новости 16:51

Судебные приставы запретили выезд за рубеж более чем 130 тысячам петербуржцев

фото ЗакС политика Судебные приставы запретили выезд за рубеж более чем 130 тысячам петербуржцев

По состоянию на начало марта более 137 тысяч жителей Петербурга были ограничены в праве выезда за рубеж из-за имеющихся долгов, сообщил 22 марта РБК со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу.

Как отметили в УФССП, за год количество невыездных должников в Петербурге увеличилось на 51,5 тысячи человек. В марте прошлого года в городе насчитывалось 85,5 тысячи людей с запретом на пересечение границы из-за имеющейся задолженности.

Выезд за границу ограничивают при наличии задолженности по алиментам свыше 10 тысяч рублей или же по иной задолженности свыше 30 тысяч рублей. В январе и феврале 2023 года судебные приставы взыскали с должников 915 миллионов рублей, что почти в девять раз превышает показатели прошлого года, когда было взыскано 104 миллиона рублей. Всего в прошлом году приставы взыскали с должников в Петербурге 1,5 миллиарда рублей, а в 2021 году — 1,8 миллиарда рублей.

Фото: pixabay


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