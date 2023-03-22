Судебные приставы запретили выезд за рубеж более чем 130 тысячам петербуржцев

По состоянию на начало марта более 137 тысяч жителей Петербурга были ограничены в праве выезда за рубеж из-за имеющихся долгов, сообщил 22 марта РБК со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу.

Как отметили в УФССП, за год количество невыездных должников в Петербурге увеличилось на 51,5 тысячи человек. В марте прошлого года в городе насчитывалось 85,5 тысячи людей с запретом на пересечение границы из-за имеющейся задолженности.

Выезд за границу ограничивают при наличии задолженности по алиментам свыше 10 тысяч рублей или же по иной задолженности свыше 30 тысяч рублей. В январе и феврале 2023 года судебные приставы взыскали с должников 915 миллионов рублей, что почти в девять раз превышает показатели прошлого года, когда было взыскано 104 миллиона рублей. Всего в прошлом году приставы взыскали с должников в Петербурге 1,5 миллиарда рублей, а в 2021 году — 1,8 миллиарда рублей.

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