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Новости 20:54

Романов считает, что кабмин создал прочную защиту от санкций

фото ЗакС политика Романов считает, что кабмин создал прочную защиту от санкций

Депутат Госдумы Михаил Романов, избранный от Петербурга, заявил по итогам выступления премьер-министра Михаила Мишустина в парламенте, что правительство "выстроило прочную защиту против санкционного давления и экономических провокаций Запада", сообщила пресс-служба парламентария.

"Правительство смогло мобилизовать все ресурсы для того, чтобы пресечь негативные процессы, спровоцированные действиями недружественных стран", - заметил депутат. По его мнению, кабмин показал новый стиль работы, что выразилось в помощи бизнесу и гражданам, использовании ресурсов для поддержания экономического роста и изменению логистических маршрутов.

Также Романов похвалил кабмин за "высокий уровень включенности в диалог с Государственной думой" в минувшем году.

В четверг Мишустин выступал с отчетом перед Госдумой. Среди прочего, он спрогнозировал, что в 2024 году темпы роста российского ВВП могут оказаться выше, чем у развитых стран. Также он оптимистично оценил уровень продовольственной безопасности в стране.


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