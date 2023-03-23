Романов считает, что кабмин создал прочную защиту от санкций

Депутат Госдумы Михаил Романов, избранный от Петербурга, заявил по итогам выступления премьер-министра Михаила Мишустина в парламенте, что правительство "выстроило прочную защиту против санкционного давления и экономических провокаций Запада", сообщила пресс-служба парламентария.

"Правительство смогло мобилизовать все ресурсы для того, чтобы пресечь негативные процессы, спровоцированные действиями недружественных стран", - заметил депутат. По его мнению, кабмин показал новый стиль работы, что выразилось в помощи бизнесу и гражданам, использовании ресурсов для поддержания экономического роста и изменению логистических маршрутов.

Также Романов похвалил кабмин за "высокий уровень включенности в диалог с Государственной думой" в минувшем году.

В четверг Мишустин выступал с отчетом перед Госдумой. Среди прочего, он спрогнозировал, что в 2024 году темпы роста российского ВВП могут оказаться выше, чем у развитых стран. Также он оптимистично оценил уровень продовольственной безопасности в стране.