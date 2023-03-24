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Новости 14:48

В 2023 году Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на ввод более миллиона квадратных метров жилья

фото ЗакС политика В 2023 году Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на ввод более миллиона квадратных метров жилья

В нынешнем году Госстройнадзор Северной столицы выдал разрешения на ввод в эксплуатацию свыше 1 млн квадратных метров жилья, извещает пресс-служба Смольного в четверг, 24 марта.

В общей сложности ведомство выдало 26 разрешений различным строительным компаниям.

В Госстройнадзоре напомнили, что все сведения о выданных документах базируются на официальном сайте инстанции в разделе "Для граждан". Начиная с 2022 года пользователи получили возможность узнать обо всех технико-экономических параметрах возводимых объектов.


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