В 2023 году Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на ввод более миллиона квадратных метров жилья

В нынешнем году Госстройнадзор Северной столицы выдал разрешения на ввод в эксплуатацию свыше 1 млн квадратных метров жилья, извещает пресс-служба Смольного в четверг, 24 марта.

В общей сложности ведомство выдало 26 разрешений различным строительным компаниям.

В Госстройнадзоре напомнили, что все сведения о выданных документах базируются на официальном сайте инстанции в разделе "Для граждан". Начиная с 2022 года пользователи получили возможность узнать обо всех технико-экономических параметрах возводимых объектов.