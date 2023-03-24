Суд в Петербурге избавил помилованного Путиным добровольца от СИЗО по делу о краже велосипедов

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел вопрос о мере пресечения для помилованного президентом участника специальной военной операции, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Следствие ходатайствовало в заключении под стражу, гражданина Туниса Бен Ахмеда Шерифа, обвиненного в краже велосипедов (п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ), но своего не достигло.

Согласно материалам предварительного следствия, вечером 22 марта тунисец похитил на улице Федора Абрамова два велосипеда на общую сумму 33 тысячи рублей. На следующий день он был задержан, тогда же ему было предъявлено обвинение.

Следствие указывало, что ранее Бен уже привлекался к уголовной ответственности за приготовление к грабежу (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 161 УК РФ). В мае 2021 года решением Выборгского районного суда он был приговорен к одному году и пяти месяцам колонии строгого режима. В июле 2022 года он был помилован президентом, после чего отправился в зону СВО. Судимость с него при этом была снята.

Суд, с одной стороны, учел факт иностранного гражданства тунисца, но в то же время принял к сведению, что тот проживает в Петербурге более 10 лет, имеет двух несовершеннолетних детей, участвовал в качестве добровольца в СВО, за что был награжден медалью "За отвагу". Бен показал, что получил за участие в спецоперации свыше 1,1 миллиона рублей, на которые теперь существует. Названная сумма показалась суду достаточной, чтобы не согласиться со следствием о том, что тунисец может продолжить преступную деятельность.

"Таким образом, не предрешая вопрос о виновности либо невиновности в совершении инкриминируемых ему преступлений, суд не усмотрел достаточных оснований для избрания в отношении него наиболее строгой из всех предусмотренных законом мер пресечения, а именно такой меры пресечения как заключение под стражу", — уведомила судебная пресс-служба. В итоге суд отказал следствию и не стал заключать Бена под стражу.