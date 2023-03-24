Мизулина повторно пожаловалась в Генпрокуратуру на "Лето в пионерском галстуке"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала 24 марта ТАСС о том, что направила повторную жалобу в Генпрокуратуру в связи с распространением книги "Лето в пионерском галстуке" Екатерины Дудко (Кати Сельвановой)* и Елены Прокашевой (Елены Малисовой)**. Первое обращение общественницы в ведомство не принесло ей желаемых рещультатов.

"Лига безопасного интернета направила повторное обращение в Генеральную прокуратуру в связи с распространением книги с ЛГБТ-пропагандой "Лето в пионерском галстуке"", — заявила информагентству Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что впервые обращение в Генпрокуратуру было направлено еще в августе 2022 года. В документе среди прочего говорилось о наличии в тексте книги пропаганды нетрадиционных отношений.

Генпрокуратура перенаправила обращение в прокуратуру и МВД, ответов от них Мизулина не дождалась. В своем новом обращении общественница просит надзорное ведомство проверить изложенные в предыдущем письме доводы, а заодно дать правовую оценку владельцам сайтов с текстом книги, а также ее издателям.

В конце ноября прошлого года петербуржец устроил погром в "Буквоеде" на Невском проспекте, возмутившись продажей "Лета в пионерском галстуке". В январе депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил о том, что полиция завела административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП РФ) и о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) на издательство "Попкорн букс", издававшее книгу. Позже парламентарий известил, что владелец издательства пообещал ему отказаться от печати книг на тему ЛГБТ.

*Минюст внес Екатерину Дудко (Катю Сельванову) в единый реестр иноагентов **Минюст внес Елену Прокашеву (Елену Малисову) в единый реестр иноагентов

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"