В Петербурге перенесли на следующий год запланированный концерт ДДТ

Концерт рок-группы ДДТ в Петербурге перенесен на 2024 год, сообщается в официальном сообществе мероприятия во "ВКонтакте". Выступление предполагалось провести на "Газпром Арене" 27 мая.

"По независящим от группы и организаторов причинам, концерт группы ДДТ в Санкт-Петербурге, запланированный на 27 мая, переносится на 2024-й год", — гласит сообщение в группе.

Купивших билеты уведомляют, что те будут действительны и потому не требуют обмена. О новой дате концерта известят позднее. Зрителям, которые не имеют "возможности ждать", рекомендуют возвращать билеты по месту их приобретения.

Изначально концерт планировалось провести на "Газпром Арене" еще в октябре 2021 года, однако его перенесли из-за связанных с ковидом ограничений. Позже состоялся еще один перенос, в результате чего датой проведения назначили 27 мая.

В конце января стало известно, что ДДТ переносит концерты в российских городах на более поздний срок. В конце февраля депутат Виталий Милонов, недовольный новым клипом коллектива, объявил, что лидеру группы Юрию Шевчуку следует "категорически запретить" выступления в России. В декабре Верховный суд Башкирии признал законным назначенный Шевчуку штраф за дискредитацию армии (20.3.3 КоАП), выписанный после высказываний музыканта о Родине на концерте в Уфе.