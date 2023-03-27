Количество застрахованных по ДМС в России уменьшилось на пять миллионов человек за год

В общей сложности 31,8 миллиона человек обладали полисами добровольного медицинского страхования в 2022 году, сообщили 27 марта "Известия" со ссылкой на данные Банка России. Относительно 2021 года это значение сократилось на пять миллионов человек.

Основное снижение пришлось на 5,6 миллиона корпоративных клиентов, отмечает издание. При этом спрос на полисы со стороны физических лиц в прошлом году даже вырос относительно показателей позапрошлого года.

Что касается объема взносов по ДМС, то он за год вырос на 6,9 %, составив в абсолютных цифрах 213,7 миллиарда рублей. В Центробанке это связывают с ростом средней премии на 3,6 % на фоне удорожания медицинских услуг, зарубежных препаратов и оборудования.

Как рассказал газете заместитель гендиректора "Ингосстраха" по ДМС Дмитрий Попов, в целом наблюдается снижение количества сотрудников, которым работодатели предоставляют ДМС. Эксперт связал это с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний, а также с уменьшением соответствующего спроса со стороны малого и среднего бизнеса. В качестве еще одной причины он указал на снижение покупательной способности розничных клиентов.