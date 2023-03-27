Член СПЧ объявил часть мигрантов людьми с "агрессивно-враждебной русофобской идеологией"

Уголовное преследование за русофобию должно происходить не только из-за враждебных действий за рубежом, но и в случае их выявления внутри России, заявил 27 марта член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его мнению, сейчас соответствующая проблема "более чем актуальна".

Член СПЧ пожаловался на то, что в стране на официальном уровне "пытаются не замечать и не реагировать" на факты оскорбления духовных ценностей и унижения россиян на улицах городов и сел, будто бы наблюдаемых в России. При этом он объявил, что за совершением подобных действий якобы стоят трудовые мигранты.

"А ведь это и результат массового переселения в нашу страну людей из Средней Азии. Носителей не просто иной культуры, а часто людей еще и с агрессивно-враждебной русофобской идеологией", — написал Кабанов в своем Telegram-канале. Попутно он обвинил неких "должностных лиц" в том, что те якобы приказывают "заминать" случаи агрессии со стороны мигрантов "просто предают интересы нашей страны и нашего коренного населения". Никаких имен чиновников, ответственных, по его мнению, за это, он не назвал.

Кабанов призвал возбуждать уголовные дела, в первую очередь, о разжигании межнациональной розни. "Наказание должно быть неизбежным и суровым", — потребовал он.

Стоит отметить, что вопрос мигрантов не в первый раз тревожит Кабанова. Ранее он предлагал лишать иностранцев российского гражданства, если их родственников признают террористами, а позже предлагал приостановить действие программы добровольного переселения соотечественников, лишь бы помешать воспользоваться ей мигрантам.

В конце февраля глава СПЧ Валерий Фадеев предложил закрепить в законодательстве термин "русофобия", чтобы в дальнейшем уголовно наказывать за подобные действия.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"