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В Большом порту Петербурга разлили нефтепродукты

фото ЗакС политика В Большом порту Петербурга разлили нефтепродукты

Утечка нефтепродуктов в Большом порту Петербурга привлекла внимание сотрудников Северо-Западной транспортной прокуратуры и Северо-Западного управления Росприроднадзора. Оба ведомства, как сообщают их пресс-службы, проводят проверку инцидента, который предположительно имел место накануне.

"Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, вызовет для объяснений представителя судовладельца, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении от силовой структуры.

Горючее, по предварительным данным, попало на лед и в акваторию при бункеровке судна с топливом. Корабль был приписан к монгольскому порту. Последствия утечки, составившей 0,5 кубометра, доверили ликвидировать ООО "Морская экология".

фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры


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