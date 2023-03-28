Дирекция транспортного строительства готова отдать 178 млн рублей за возведение нового моста через Чёрную речку

Дирекция транспортного строительства Петербурга разместила на портале госзакупок тендер на возведение моста через Чёрную речку в створе Сердобольской улицы. Внимание на это обратила "Фонтанка". Стартовая стоимость подряда — 178 млн рублей.

Все работы следует завершить до 2 ноября 2023 года. Согласно технической документации, мост должен иметь длину 40 метров и две полосы движения.

Проект, предполагающий возведение моста через Чёрную речку, одобрили ещё в 2018 году. В проекте перераспределения средств внутри дорожной адресной программы Петербурга Смольный собирается увеличить объём финансирования строительства с 180 млн до 220 млн рублей в нынешнем году.