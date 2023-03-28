ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:30

Дирекция транспортного строительства готова отдать 178 млн рублей за возведение нового моста через Чёрную речку

фото ЗакС политика Дирекция транспортного строительства готова отдать 178 млн рублей за возведение нового моста через Чёрную речку

Дирекция транспортного строительства Петербурга разместила на портале госзакупок тендер на возведение моста через Чёрную речку в створе Сердобольской улицы. Внимание на это обратила "Фонтанка". Стартовая стоимость подряда — 178 млн рублей.

Все работы следует завершить до 2 ноября 2023 года. Согласно технической документации, мост должен иметь длину 40 метров и две полосы движения.

Проект, предполагающий возведение моста через Чёрную речку, одобрили ещё в 2018 году. В проекте перераспределения средств внутри дорожной адресной программы Петербурга Смольный собирается увеличить объём финансирования строительства с 180 млн до 220 млн рублей в нынешнем году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама