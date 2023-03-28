Суд в Петербурге запретил распространять цитату Сартра про антикоммунистов

Приморский районный суд Петербурга 28 марта удовлетворил иск прокуратуры о признании картинки с высказыванием французского философа Жан-Поля Сартра про антикоммунистов запрещенной к распространению в интернете, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

По мнению прокуратуры, в словах мыслителя есть признаки "унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды". Ведомство требовало запретить доступ к шести ресурсам, на которых была размещена цитата Сартра. Администраторы некоторых сайтов находятся на территории иностранных государств.

Также в рамках рассмотрения иска хотели допросить автора перевода трудов философа с французского на русский язык профессора СПбГЭУ Сергея Фокина. Несмотря на все попытки вызвать его на заседание, ученый так и не явился в суд.

Напомним, в феврале репост, теперь уже запрещенной, картинки с портретом мыслителя Сартра и его негативным высказыванием в адрес критиков коммунизма стал поводом для штрафа в отношении члена петербургского отделения КПРФ Алексея Филиппова. Суд признал его виновным в разжигании ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Филиппов также был заявлен в качестве ответчика по иску о запрете спорного материала, однако позже ему удалось выйти из дела, поскольку он добровольно удалил запись.

Константин Леньков