Участвовавший в СВО петербуржец получил условный срок за поджог автомобиля

Московский райсуд Петербурга вынес решение по уголовному делу об умышленном уничтожении чужого имущества, возбуждённому в отношении местного жителя Виталия Касинова. Осенью 2022 года он поджёг чужой автомобиль. О деле рассказывает объединённая пресс-служба городских судов.

Инцидент произошёл 12 сентября. Касинов облил бензином автомобиль "Мазда 6", припаркованный у дома 31 по улице Леносовета, зажёг спичку и бросил её на транспортное средство. Машина сгорела полностью. Ущерб от действий Касинова оценили в 620 тысяч рублей.

Судимостей у Касимова ранее не было. Во время заседания он признал вину, выразив готовность полностью возместить ущерб. Кроме того, он сообщил, что имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, сам принимал участие в военной спецоперации (СВО) и на передовой ранили его старшего сына. По словам подсудимого, автомобиль он решил спалить ввиду "тяжёлых жизненных обстоятельств".

Как итог, суд дал Касимову 1,5 года условного срока с испытательным сроком 2 года.