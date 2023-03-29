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Новости 16:34

Водитель мусоровоза спас морскую свинку, выброшенную в пухто

фото ЗакС политика Водитель мусоровоза спас морскую свинку, выброшенную в пухто

Неожиданную находку сделал для себя утром в среду, 29 марта, водитель мусоровоза, обслуживавший место складирования отходов в Петербурге: среди куч он обнаружил живое существо, известили в комитете по природопользованию. Им оказалась морская свинка, по неизвестной причине попавшая в мусорный бак.

Водитель спецтранспорта сообщил, что готов оставить "внезапного" грызуна у себя. Свинка оказалась цела, внешних повреждений у неё не обнаружено.

"Благодарим за бдительность водителя мусоровоза и рады, что у пушистой дамы судьба сложилась благополучно", — поделились в комитете.

Параллельно в подразделении Смольного напомнили, что не стоит подобным образом избавляться от животных, поскольку всегда им можно найти новый дом через соцсети.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга


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