Суд в Петербурге счел незаконным недопуск адвоката к лидеру другороссов в ноябре 2021 года

Московский районный суд Петербурга 29 марта удовлетворил иск адвоката Алексея Калугина к сотрудникам полиции, которые отказались его пускать в 3-й отдел полиции 7 ноября 2021 года, где находились задержанные сторонники "Другой России Э.В. Лимонова". Теперь защитник ждет извинений от МВД, рассказал ЗАКС.Ру сам Калугин.

В отделе, куда не пустили Калугина, находился координатор петербургских "лимоновцев" Андрей Дмитриев, которого задержали после акции у Финляндского вокзала в годовщину Октябрьской революции. Дмитриеву вменяли распитие в алкоголя в общественном месте (ст. 20.20 КоАП) и демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП), а именно эмблемы "Другой России Э.В. Лимонова" (на момент написания заметки никаким нормативным актом не запрещена - прим. ЗАКС.Ру) Полицейские отказались пускать адвоката, заявив, по словам Калугина, что в помощи не нуждаются. Позже суд отказался рассматривать протокол из-за недопуска защитника. Штраф за распитие также удалось оспорить.

Судебное разбирательство продолжалось больше года. Калугин подал иск еще в феврале 2022 года. Полицейские, которые были указаны ответчиками по делу, игнорировали заседания и даже были оштрафованы на 3 тысячи рублей. Теперь адвокат намерен добиться извинений от силовиков после вступления решения в законную силу в соответствии с приказом Министерства внутренних дел.

Константин Леньков