Суд не стал рассматривать протоколы на лидера другороссов Дмитриева

Калининский районный суд Петербурга 9 ноября вернул полиции протоколы на одного из лидеров незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Андрея Дмитриева из-за недопуска защитника и не разъяснения прав задержанному, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. Другоросса отпустили из зала суда.

После акции у памятника Ленину в годовщину Великой Октябрьской революции на Дмитриева составили три протокола: о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), о демонстрации символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП) и о распитии алкоголя в общественном месте (ст. 20.20 КоАП).

Первые два суд направил обратно в отдел полиции для устранения ошибок. За распитие алкоголя в публичном месте Дмитриева оштрафовали на 1000 рублей.

Кроме другороссов, в мероприятии 7 ноября приняли участие представители партий "РОТ-Фронт", РКРП и ОКП. Возложить цветы к монументу пришли около 50 человек. Непосредственно во время собрания полиция никого не задержала. Силовики забрали Дмитриева вместе с тремя "лимоновцами" через несколько часов после акции. Их задержали в парке Лесотехнической академии и доставили в 19-й отдел полиции, где всем вменили распитие алкоголя в общественном месте.

Константин Леньков