В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за повторную пропаганду наркотиков

Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, предусматривающий полный запрет на пропаганду наркотических средств.

Поправки в КоАП предполагают для граждан, пропагандирующих оборот и потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей. То же деяние в исполнении должностных лиц предлагают наказывать суммами от 40 до 50 тысяч, а юридических лиц хотят наказывать штрафами в диапазоне от 800 тысяч до миллиона рублей.

Аналогичное деяние с использованием интернета обойдется нарушителю дороже: гражданам в таком случае грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам - до 100 тысяч, а юрлицам - до полутора миллионов.

Другой законопроект вводит уголовную ответственность за повторную пропаганду оборота и потребления наркотиков в течение года после первого правонарушения. За такое деяние в случае принятия закона можно будет лишиться свободы на срок до двух лет.