Депутаты Госдумы сдали декларации о доходах

Все депутаты Государственной думы, обязанные отчитываться о своих доходах, подали декларации, следует из заявления главы парламентской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам Отари Аршбы.

"Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", — приводит слова парламентария "Интерфакс".

Аршба уточнил, что обязанность декларировать доходы возложена на депутатов законом "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ". Согласно норме, они должны отчитываться об имуществе, расходах и доходах в срок до 1 апреля, предоставляя сведения о себе, своих супругах и несовершеннолетних детях. В случае обнаружения допущенных ошибок и неточностей парламентарии могут исправить их в срок до 1 мая.

Накануне стало известно, что президент Владимир Путин и сотрудники администрации президента отчитались о своих доходах в срок. При этом обнародования деклараций ждать не стоит в соответствии с законом о публикации подобных сведений в обезличенном виде. В то же время члены думской фракции "Справедливая Россия — За правду" выложили свои декларации в открытый доступ.