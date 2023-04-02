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Петербуржцев предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов с понедельника

фото ЗакС политика Петербуржцев предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов с понедельника

Начиная с 3 апреля в Петербурге будет скорректировано движение девяти автобусных маршрутах в разных районах города, информирует комитет по транспорту.

Так, из-за ввода в эксплуатацию новой отстойно-разворотной площадки, которая находится на Витебском проспекте, поменяется движение автобуса № 232.

Вносятся изменения и в маршрут № 299, автобусы на котором будут ходить от улицы Обороны в Павловске до станции метро "Московская". Это позволит повысить регулярность движения транспорта на направлении, увеличить количество рейсов и сократить интервалы движения автобусов в утренние часы пик.

Маршрут № 377 будет продлён далее по Волхонскому шоссе до Южного кладбища. Маршрут № 244 проследует от автобусной станции "Кировский завод" по проспекту Стачек, улице Васи Алексеева, улице Маршала Говорова (улице Зайцева – в обратном направлении), Краснопутиловской улице.

Наконец, скорректировано движение автобусов № 5, которые будут останавливаться по обоим сторонам Гранитной улицы с учётом близости к закрытой на ремонт "Ладожской".


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