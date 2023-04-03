В доме Брюллова могут открыть креативное пространство

В 2024 году в особняке Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова может открыться креативное пространство, сообщил 3 апреля "Деловой Петербург". Издание сослалось на слова основателя BS Art Development Group Александра Басалыгина, произнесенные на заседании президиума СПб ГО ВООПИиК.

Как заявил предприниматель, сейчас завершается разработка проекта, в дальнейшем он поступит на рассмотрение в КГИОП. Само здание долго пустовало, нынешнее его состояние оценивается как плачевное. "Утрачены все мраморные камины, часть скульптур. К счастью, у нас есть исчерпывающие архивные материалы и даже цветные фотографии", — рассказала главный архитектор проекта Мария Шапченко.

По информации издания, в июле 2022 года особняк Брюллова был передан ООО "Я хочу быть твоей канарейкой" по программе "Аренда за рубль". Согласно условиям контракта, компания должна в течение семи лет привести постройку в порядок.

Согласно планам, на первом этаже особняка планируется разместить общепит и торговые площади. Выше расположится коворкинг и экспозиция, повествующая об истории здания и города.

В комментарии изданию ректор Академии художеств Семен Михайловский скептически высказался о проекте. "Это всё очень милая игра, за которой скрыто что–то, чего я не знаю и что вызывает у меня определённое беспокойство", — заявил он.

О планах передать особняк Брюллова в аренду по льготной программе стало известно в мае прошлого года. В октябре прошлого года представители ВООПИиК выражали озабоченность состоянием объекта.

Фото: фондимущества.рф