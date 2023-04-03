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Клишас счел бессмысленным законодательно реагировать на решения Международного уголовного суда

фото ЗакС политика Клишас счел бессмысленным законодательно реагировать на решения Международного уголовного суда

Сенатор Андрей Клишас скептически отреагировал на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить в России деятельность Международного уголовного суда, а также наказывать за призывы к исполнению его решений. По оценке политика, учреждение в Гааге не может считаться полноценным судом. Кроме того, он подозревает представителей МУС в коррупционных злоупотреблениях.

"Реагировать законодательно на пиар акции МУС и иже с ним - затея пустая и бессмысленная", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

В том же посте Клишас вспомнил о более важной для себя проблеме: о том, что в России не наказывают в уголовном порядке организации, отказывающиеся работать с подсанкционными контрагентами. В представлении сенатора речь в таких случаях следует вести о "действиях по исполнению западных санкций на территории нашей страны".

Напомним, что в середине марта МУС выдал ордер на арест российского президента. В Кремле категорически отказались признавать это решение.

фото: КЛИШАС / Telegram


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