Клишас счел бессмысленным законодательно реагировать на решения Международного уголовного суда

Сенатор Андрей Клишас скептически отреагировал на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить в России деятельность Международного уголовного суда, а также наказывать за призывы к исполнению его решений. По оценке политика, учреждение в Гааге не может считаться полноценным судом. Кроме того, он подозревает представителей МУС в коррупционных злоупотреблениях.

"Реагировать законодательно на пиар акции МУС и иже с ним - затея пустая и бессмысленная", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

В том же посте Клишас вспомнил о более важной для себя проблеме: о том, что в России не наказывают в уголовном порядке организации, отказывающиеся работать с подсанкционными контрагентами. В представлении сенатора речь в таких случаях следует вести о "действиях по исполнению западных санкций на территории нашей страны".

Напомним, что в середине марта МУС выдал ордер на арест российского президента. В Кремле категорически отказались признавать это решение.

фото: КЛИШАС / Telegram