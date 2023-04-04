Бывший петербургский полицейский получил 5 лет колонии за вымогательство денег

Петербургский суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Александру Лисину, о чём во вторник, 4 апреля, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Судом установлено, что осенью 2021 года Лисин узнал о возможной причастности женщине к незаконному обороту наркотических веществ. Силовик договорился встретиться с ней с целью якобы купить их у неё, после чего задержал горожанку и потребовал у неё 1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Женщина согласилась, но сказала, что таких средств не имеет. В итоге она передала обвиняемому технику на 200 тысяч рублей и 400 тысяч рублей наличными.

Вину в инкриминируемом правонарушении Лисин признал отчасти. Кроме того, он рассказал, что обнаруженное у женщины вещество не было наркотическим. При этом он утверждал, что хотел повысить раскрываемость преступлений.

Как итог, суд назначил ему наказание в виде 5,5 лет колонии, а также запретил занимать любые должности в органах государственной власти.