При взрыве в кафе на Васильевском острове пострадали пятеро студентов СПбГУ

При взрыве в кафе Street Food Bar № 1 в Петербурге различные травмы получили пятеро студентов главного городского вуза — СПбГУ. Соответствующая информация опубликована на сайте университета.

"Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ", — поделилась первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова.

При этом конкретизировать имена студентов, а также какую-либо иную информацию Лаврикова не стала.

Ранее в Минздраве сообщили, что при теракте в заведении пострадали 40 человек.

Напомним, что военкор Владлен Татарский, активно освещавший события СВО, погиб на своем творческом вечере в результате взрыва, случившегося в кафе на Университетской набережной. Утром в понедельник, 3 апреля, силовики задержали подозреваемую в причастности к инциденту Дарью Трепову. Её допросили и затем увезли в Пулково: меру пресечения 26-летней фигурантке дела определит Басманный суд Москвы. Ранее СК переквалифицировал дело с убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК) на теракт (ч. 3 ст. 205 УК).