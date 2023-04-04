Депутат Матвейчев подготовил законопроект о запрете идеологии феминизма в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в настоящее время изучает законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией, подготовленный единороссом Олегом Матвейчевым. Об этом сам депутат сообщил изданию "Абзац". Необходимость принятия инициативы он мотивирует тем, что, по его наблюдениям, в подавляющем своем большинстве феминистки не поддержали военную спецоперацию на Украине.

"Феминистки на Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против русских. Наши феминистки являются просто агентурой Запада", - гласит один из доводов парламентария.

Кроме того, Матвейчева не устраивает пропаганда абортов и чайлд-фри, которую он слышит от представительниц феминистского движения. С проповедуемыми президентом традиционными ценностями, как представляется депутату, это несовместимо. Если инициатива получит положительное заключение от профильной комиссии, ее внесут на рассмотрение нижней палаты.

фото: duma.gov.ru