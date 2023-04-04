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Новости 18:27

Член СПЧ Кабанов выступил за пожизненные сроки заключения для террористок

фото ЗакС политика Член СПЧ Кабанов выступил за пожизненные сроки заключения для террористок

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в связи с недавним взрывом в петербургском кафе счел недостаточной строгость наказания для женщин за террористические преступления, установленную действующим законодательством.

"Очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания. Я думаю, что мы можем разговаривать об ужесточении", - приводит тезисы Кабанова  РИА "Новости".

Ранее член консультативного органа призывал к наказаниям за "русофобию" и стремился к закреплению в законодательстве термина "предатель".

Напомним, что теракт в Петербурге случился 2 апреля на творческом вечере военкора Владлена Татарского. В результате взрыва главный герой мероприятия погиб. В совершении теракта обвиняют 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. По версии СК, Трепова пронесла на встречу с военкором подарок в виде статуэтки со спрятанной в нее взрывчаткой.

фото: Кирилл Кабанов / ВКонтакте


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