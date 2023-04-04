Член СПЧ Кабанов выступил за пожизненные сроки заключения для террористок

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в связи с недавним взрывом в петербургском кафе счел недостаточной строгость наказания для женщин за террористические преступления, установленную действующим законодательством.

"Очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания. Я думаю, что мы можем разговаривать об ужесточении", - приводит тезисы Кабанова РИА "Новости".

Ранее член консультативного органа призывал к наказаниям за "русофобию" и стремился к закреплению в законодательстве термина "предатель".

Напомним, что теракт в Петербурге случился 2 апреля на творческом вечере военкора Владлена Татарского. В результате взрыва главный герой мероприятия погиб. В совершении теракта обвиняют 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. По версии СК, Трепова пронесла на встречу с военкором подарок в виде статуэтки со спрятанной в нее взрывчаткой.

фото: Кирилл Кабанов / ВКонтакте