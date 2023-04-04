Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Освещавший ход событий военной спецоперации с российской стороны военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), который погиб в результате взрыва в петербургском кафе, будет похоронен в Москве 8 апреля, информирует РИА Новости.

ТАСС, в свою очередь, сообщает, что траурное мероприятие пройдёт на Троекуровском кладбище.

Владимир Путин ранее посмертно наградил Татарского орденом Мужества. В результате взрыва в заведении Street Food Bar №1 на Университетской набережной пострадали не менее 40 человек.

Следственный комитет предварительно пришёл к выводу, что инцидент произошёл из-за начинённой взрывчаткой статуэтки, которую, по версии ведомства, Татарскому подарила в ходе вечера встречи Дарья Трепова. Девушку отправили под арест.