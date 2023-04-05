Путин обвинил западные спецслужбы в совершении терактов на территории России

Президент Владимир Путин высказался, что считает причастными к совершению терактов и диверсий на территории России спецслужбы западных стран. Заявление прозвучало в ходе заседания Совета безопасности 5 апреля.

В своем выступлении Путин обвинил "киевский режим" в обстрелах и ракетных ударах по новым регионам России. Обстановку на этих территориях он охарактеризовал как "напряженную".

"Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов", — приводит претензии российского президента пресс-служба Кремля.

По словам Путина, "неонацисты и их пособники" действуют не только в новых регионах, но и на остальной части России. "Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", — заявил при этом он.

В минувшее воскресенье в петербургском кафе на Университетской набережной прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Уголовное дело сперва завели по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), но позже переквалифицировали его на теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Вечером во вторник Басманный суд Москвы заключил фигурантку дела Дарью Трепову под стражу до 2 июня. Более подробно об арестованной читайте в материале ЗАКС.Ру.