Правозащитники признали политзаключенным московского пенсионера, осужденного за комментарии в интернете

Проект "Поддержка политзеков. Мемориал", пришедший на смену ликвидированному ПЦ "Мемориал"*, признал политическим заключенным пенсионера из Москвы Михаила Симонова. Неделей ранее Тимирязевский районный суд столицы приговорил его к семи годам лишения свободы, признав виновным в распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело против Симонова было возбуждено из-за двух комментариев во "ВКонтакте", посвященных спецоперации на Украине. С ноября прошлого года пенсионер содержался под стражей.

"Высказывания Михаила Симонова реализовывали его право на свободу выражения мнения и не могут быть квалифицированы как преступление", — полагают правозащитники. Уголовную статью о фейках про армию они считают имеющей неправовой характер. По их мнению, она "создана для осуществления политических репрессий против критиков власти и должна быть отменена".

Ранее политической заключенной была признана студентка из Архангельска Олеся Кривцова, против которой возбуждены уголовные дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В середине марта Кривцова бежала из России в Литву, позже МВД объявило ее в розыск.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов