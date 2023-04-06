В Кремле заявили, что не обсуждают вопроса возврата к смертной казни

Вопрос отмены моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в ответ на просьбу прокомментировать заявления российских парламентариев касательно возможности возврата к применению высшей меры наказания.

"В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось", — цитирует Пескова РИА Новости.

Новый виток дискуссии о смертной казни спровоцировал лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, который обратился к главе Конституционного суда Валерию Зорькину с предложением об отмене соответствующего моратория. Позже в комментарии РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов допустил возможность корректировки позиции КС на этот счет.

Кроме Миронова, за возврат смертной казни в разное время высказывались такие политики, как депутат Константин Затулин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. В то же время председатель КС Валерий Зорькин постулировал свою негативную позицию по этому вопросу, подкрепляя ее утверждением о необходимости в таком случае менять Конституцию.