Под Тулой задержали петербургскую активистку, приехавшую поддержать Алексея Москалева

В городе Ефремов Тульской области задержали активистку Елену Тарбаеву, которая приехала на заседание, посвященное судьбе разлученного с дочерью Алексея Москалева. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Перед тем, как зайти в здание Ефремовского межрайонного суда, активистка провела пикет у входа в него. В руках петербурженка держала плакат с критикой действий российского президента.

В помещении Тарбаевой стало плохо, находившиеся рядом правоохранители вывели ее на улицу, пообещав вызвать скорую. После этого и случилось задержание, в котором, по словам свидетелей, участвовали восемь силовиков.

Суд 6 апреля должен решить вопрос о лишении Алексея Москалева, приговоренного к двум годам колонии за "дискредитацию армии" (ст. 280.3 УК), родительских прав. Перед оглашением приговора он сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан в Минске. До последнего времени его дочь удерживали в приюте.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов