В Петербурге запустили Telegram-бот, посвященный опасным отходам

Петербургские чиновники разработали и запустили чат-бот в Telegram, призванный облегчить горожанам поиск ближайшей и удобной точки приема опасных отходов. Как сообщает пресс-служба Смольного, в проекте участвовали сотрудники ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" и комитета по природопользованию.

Сервис поможет узнать режим работы экомобилей и экотерминалов, а также виды отходов, которые принимает та или иная точка.

Схожую информацию предоставляет мини-приложение "ВКонтакте" под названием "Я здесь живу", уточнил вице-губернатор Станислав Казарин.