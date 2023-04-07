Беглов сообщил о 50 тысячах заявлений, которые подали в школы родители первоклассников

В течение пяти дней с момента, как открылась возможность записи детей в первые классы, родители подали около 50 тысяч заявлений на приём в школы; какого-либо ажиотажа или внештатных ситуаций пока не наблюдалось, известил в разговоре с телеканалом "78" петербургский глава Александр Беглов.

Какие-либо сбои в работе сервисов, позволяющих горожанам записать детей в школы, не наблюдалось, уточнил градоначальник.

Из общего количества заявлений практически 30 тысяч были направлены через петербургские "Госуслуги", 11 тысяч — через федеральный портал, 8 тысяч — посредством МФЦ и 100 — напрямую в школы.

В текущем году городские школы примут на полторы тысячи первоклассников больше, чем в 2022-м. В течение года будут открыты 17 новых учебных заведений.

"Такая возможность есть, потому что все последние годы мы рекордными темпами строим школы. За 2022 год сдали 13 школ и 27 детских садов. В 2023 году будут введены 17 школ", - высказался Беглов.

Приём заявлений на зачисление в 1 классы в Северной столице стартовал 1 апреля.