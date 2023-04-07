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Новости 13:45

С начала 2023 года приставы арестовали у петербуржцев почти 500 автомобилей за долги

фото ЗакС политика С начала 2023 года приставы арестовали у петербуржцев почти 500 автомобилей за долги

Практически 500 автомобилей, принадлежащих петербургским водителям-должникам, были арестованы с начала 2023 года, известили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В общей сложности с "дорожных" должников взыскали свыше 14 млн рублей, в том числе более 600 тысяч в пользу несовершеннолетних и более 700 тысяч в качестве задолженностей по штрафам ГИБДД.

В течение начавшегося года 25 водителей, имеющих задолженности, привлекли к административной ответственности за воспрепятствование деятельности судебных приставов. Во исполнение решений судов арестовали 800 транспортных средств автовладельцев с задолженностями.


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