Беглов: С начала года в Петербурге сдали свыше миллиона квадратных метров жилья

В течение первого квартала текущего года в Северной столице сдали свыше миллиона квадратных метров жилья, известил петербургский градоначальник Александр Беглов, чьи слова ретранслирует 7 апреля пресс-служба Смольного.

Всего введено в эксплуатацию 297 жилых домов, в которых обустроили почти 25 тысяч квартир.

"С начала года мы сдали в эксплуатацию более 35% от планового ввода многоквартирных домов. Это позволяет рассчитывать, что и в 2023 году показатели будут достигнуты", — отчитался Беглов.

Лидером по вводу жилья стал Приморский район, в котором с начала января по март сдали 6,6 тысяч квартир общей площадью более 291 тысячи "квадратов". Следом идёт Красногвардейский (163 тысяч кв. м) и Красносельский районы (141 тысяч кв. м).

Также в течение первых трёх месяцев с начала года сдали 44 "гражданских" объекта, в том числе спортивные, рестораны, медучреждения и детсад.