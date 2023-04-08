После ночного рейда по барам на Думской в полицию доставили семерых человек

Петербургские правоохранители доставили семерых граждан в отделы полиции после ночной облавы на питейные заведения на Думской и Ломоносова, информирует пресс-служба ГУ МВД по городу.

Горожан задержали "за нарушения общественного порядка", отчитались силовики.

Кроме того, в одном клубе полицейские нашли пьяного 16-летнего подростка. Его остановили на выходе из заведения и впоследствии завели дело об административном нарушении.

Напомним, что после ночного рейда на Думской и Ломоносова закрыли 13 баров. Ранее 17 других опечатали из-за уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртного (ч. 1 ст. 151 УК РФ).