За помощью в больницу обратился ещё один пострадавший от взрыва в кафе в Петербурге

За помощью к медикам в Мариинской больнице обратился ещё один петербуржец, который пострадал в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, передаёт 8 апреля 78.ru.

Пациенту 43 года, у него диагностировали травму среднего уха. После необходимых процедур его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Взрыв в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове прогремел вечером 2 апреля, в результате инцидента скончался военкор Владлен Татарский, ещё более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии силовики задержали 26-летнюю петербурженку Дарью Треповову. Как полагает следствие, на творческом вечере военкора в баре именно она преподнесла ему в качестве подарка бюст с заложенным внутри взрывным устройством. Более подробно о деле Треповой – читайте в материале ЗАКС.Ру.

В субботу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Татарским.