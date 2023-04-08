Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским, который погиб в результате взрыва в ресторане в Петербурге; тело журналиста похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

На церемонию прощания приходили известные общественные деятели, к примеру, бизнесмен Евгений Пригожин, принёсший с собой "кувалду Вагнера", а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Васильевском острове произошёл вечером 2 апреля, в результате инцидента скончался военкор Владлен Татарский, ещё более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии силовики задержали 26-летнюю петербурженку Дарью Треповову. Как полагает следствие, на творческом вечере военкора в баре именно она преподнесла ему в качестве подарка бюст с заложенным внутри взрывным устройством. Более подробно о деле Треповой читайте в материале ЗАКС.Ру.