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Муниципал 8:03

В Петербурге начались дополнительные выборы пяти муниципальных депутатов

фото ЗакС политика В Петербурге начались дополнительные выборы пяти муниципальных депутатов

В Петербурге 9 апреля в 8:00 открылись избирательные участки для голосования на дополнительных выборах муниципальных депутатов. Всего в городе работает 19 участков.

Петербуржцы должны выбрать депутатов трех муниципальных образований. Это "Поселок Понтонный", "Красное Село" и "Южно-Приморский".

В этих советах в общей сложности свободно пять мандатов. Два места - в Понтонном и Красном Селе, одно - в Южно-Приморском. 

В качестве претендентов на эти места избирательные комиссии зарегистрировали 31 человека. Стать кандидатами не удалось шести людям. 

Также 9 апреля проходят выборы разных уровней в 12 других регионах России. Почти во всех голосование проходит один день, только в Республике Карелии и Пензенской области - два дня: в субботу и воскресенье, сообщили в Центральной избирательной комиссии. 


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Красное Село
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Понтонный
МО Южно-Приморский




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