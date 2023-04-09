В Петербурге начались дополнительные выборы пяти муниципальных депутатов

В Петербурге 9 апреля в 8:00 открылись избирательные участки для голосования на дополнительных выборах муниципальных депутатов. Всего в городе работает 19 участков.

Петербуржцы должны выбрать депутатов трех муниципальных образований. Это "Поселок Понтонный", "Красное Село" и "Южно-Приморский".

В этих советах в общей сложности свободно пять мандатов. Два места - в Понтонном и Красном Селе, одно - в Южно-Приморском.

В качестве претендентов на эти места избирательные комиссии зарегистрировали 31 человека. Стать кандидатами не удалось шести людям.

Также 9 апреля проходят выборы разных уровней в 12 других регионах России. Почти во всех голосование проходит один день, только в Республике Карелии и Пензенской области - два дня: в субботу и воскресенье, сообщили в Центральной избирательной комиссии.