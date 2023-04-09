"Нарушений не выявлено": Глава ГИК о начале дня голосования

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что по состоянию на 9:00 никаких нарушений в работе участковых избиркомов, где будут избирать пятерых муниципальных депутатов, не выявлено.

- На данный момент никаких замечаний по открытию участков, каких-либо нарушений не выявлено, все идет в рамках закона, - заявил Мейксин.

Глава Горизбиркома добавил, что порядка 70 человек получили аккредитационные удостоверения средств массовой информации для освещения хода голосования.

- Правда, надо отдать должное, часть тех, кто работает под видом СМИ, к сожалению, такими не являются, - заявил председатель ГИК.

Мейксин поделился, что уже начали появляться первые, как он выразился, "фейки": например, что утром 9 апреля неких общественников не пускали на участок в МО "Южно-Приморский" для проверки КОИБ.

- Во-первых, мы не должны пускать каких-то общественников в 7:30, а во вторых, КОИБ нет там, - сказал Мейксин.

Порядка 300 человек заявили о желании проголосовать на дому. Кроме того, по словам Мейксина, все участки подготовлены для визита маломобильных граждан. Еще 11 граждан оформили открепительные удостоверения. Часть из них - сотрудники избирательных комиссий. Наблюдать на выборах будут 136 человек.

Напомним, в восемь часов утра в Петербурге начали работу 19 участковых избирательных комиссий, в трех муниципалитетах: МО "Красное Село", МО "Понтонный" и МО "Южно-Приморский". Планируется избрать пятерых муниципальных депутатов. Всего в голосовании могут принять участие почти 34 тысячи человек. В ГИК ожидают явку на уровне 10-15%.

Подробнее о муниципальных довыборах 9 апреля — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков